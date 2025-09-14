Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalar hakkında mesaj paylaştı:

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz.

Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir.

Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."