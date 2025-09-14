Galata Kulesi, 12 Dev Adam'ın final heyecanına ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı Galata Kulesi'nin, 12 Dev Adam'ın zafer yolculuğuna sahne olacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarih yazdığı final heyecanının, bu kez İstanbul'un kalbinde tarihi Galata Kulesi'nin büyülü atmosferinde yaşanacağı belirtildi.

Binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı Galata Kulesi'nin bu kez 12 Dev Adam'ın zafer yolculuğuna sahne olacağı belirtilen paylaşımda, "Coşkumuzu paylaşmak, heyecanımıza ortak olmak için seni de bu tarihi ana davet ediyoruz. Galata Kulesi saat 21.00. Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al. Tarihi kulenin gölgesinde, tek yürek olalım" ifadelerine yer verildi.