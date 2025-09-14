Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu öldürüldü

Antalya'da restoran işleten Haluk Altın (45), saatin geç olduğunu söyleyerek iş yerine almadığı arkadaşı Ceyhun B. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Altın'ın, 1969-1977 yıllarında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki bir restoranın önünde meydana geldi. Ceyhun B. kız arkadaşıyla beraber, önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait restorana geldi. Altın, Ceyhun B.'ye saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ceyhun B. ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ceyhun B., tabancayla Haluk Altın'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ceyhun B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

RESTORANA ALINMADIĞI İÇİN...

Polis merkezindeki ifadesinde Ceyhun B.'nin alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu belirtildi.