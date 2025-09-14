Mercedes, BMW motoru mu kullanacak?

Alman otomotiv devleri Mercedes-Benz ve BMW, otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek bir iş birliğine hazırlandığı, Mercedes-Benz'in, modellerinde rakibi BMW'nin ürettiği B48 kodlu benzinli motoru kullanacağı iddia edilmişti.

Dünya.com'dan Giray Topçular'ın haberine göre;

Ancak Mercedes-Benz yönetimden gelen açıklama iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret ediyor.

Münih'teki International Motor Show (IAA) Mobility Show'da konuşan Mercedes- Benz Group Teknoloji Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Markus Schaefer, Mercedes-Benz modellerinde BMW'nin ürettiği B48 kodlu 2.0 litrelik benzinli motor kullanılacağı iddiasının gerçeklik payı olmadığını söyledi.

"İddiaların hiçbir gerçeklik payı yok"

Schaefer, Mercedes'in yeni motor ailesi FAME'e (Family of Modular Engines) işaret ederek, "Bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı yok. Tüm silindir hacimlerini kapsayan ve halihazırda EU7, China 7 ve ABD düzenlemelerine uygun olan kendi modüler motor ailemizi geliştirdik" dedi.

Ne olmuştu?

Mercedes-Benz'in, BMW'nin 4 silindirli B48 motoru için görüşmelere başladığı iddia edilmiş, BMW imzalı motorun Mercedes'in CLA, GLA, GLB, GLC, C Serisi, E Serisi ve henüz tanıtılmamış yeni kompakt G Serisi modellerinde kullanacağı iddia edilmişti.