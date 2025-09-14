Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

