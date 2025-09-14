Mansur Yavaş: AK Parti'ye geçenlere rozet, geçmeyene kelepçe

Demokratik tepkilerinin süreceğini söyleyen Mansur Yavaş, "Sonuna kadar, belediye başkanlarımız aklanıncaya, tahliye edilinceye kadar da bu ısrarlarımız devam edecek, sürdüreceğiz. Onların haklarına, hukuklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Asla yalnız bırakmayacağız ve inşallah yapılacak en erken seçimde büyük bir çoğunlukla gerçek adaleti bu ülkeye, herkesin güven duyduğu, emin olduğu bir şekilde mutlaka, mutlaka kazandıracağız."diye konuştu.

"Engellemelere Türk halkının nasıl verdiğinin örneği Ankara oldu"

Mansur Yavaş, "5 yıl sonunda, bütün engellemelere rağmen, Ankara'da oylarımızı yüzde 60'a, 3 olan belediye sayımızı da 16'ya çıkarttık ve Meclis'te de çoğunluğumuzu sağladık. Dolayısıyla yapılan engellemelere Türk halkının, Türk milletinin nasıl cevap verdiğinin örneği Ankara oldu. Bunu neden söylüyorum? Şimdi hem CHP'nin hem CHP'li belediyelerin, muhalefet belediyelerinin engellenmesinin sonu da ne mi olacak? Erken zamanda yapılacak seçimde, mutlaka aynısı olacak. Hem Meclis'te muhalefet çoğunluğu sağlayacak hem de inşallah herkesin adaletinden güven duyduğu güzel günlere ulaşacağız" dedi.

Tandoğan'daki, "Vesayet değil, siyaset! Kayyuma, darbeye hayır!" mitingine Türkiye'deki farklı kesimlerden oluşan yüz binlerce yurttaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte partinin tüm kurmay kadrosu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Silivri'de cezaevinde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu katıldı. Tandoğan Meydanı'nındaki mitingde ilk konuşmayı ABB Başkanı Yavaş yaptı.

"Adalet herkese eşit uygulansın"

İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının uzun zamandır tutuklu olduklarına, iddianamelerin hala yazılamadığına vurgu yapan Yavaş, şunları söyledi:

"Bazı tutuklulukları anlamak mümkün değil. Çünkü tutukluluk istisna, tutuksuz yargılanma olması gereken şeydir. Hukukun genel kuralı budur. Bunlar tersine işliyor şu anda. Yine rahatsız olan belediye başkanlarımız var; Murat Çalık dahil, Muhittin Başkan dahil. Bunun adı artık eziyetten başka bir şey değildir. Bu devletimize Anayasa'yla bazı yetkiler verdik. Ancak tutuklanan bir kimse belediye başkanı değil, ne olursa olsun onun sağlığı, hayatı artık adalete emanettir. Dolayısıyla öncelikli olarak derhal hepsinin tahliye edilmesi ve duruşmalarının da şeffaf bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Adalet herkese eşit uygulansın diyoruz. Bizler de Ankara'da eski döneme ait birçok yolsuzluk dosyası verdik. Bazı yargılanan bürokratlar da var. Bugüne kadar hiçbirisi tutuklanmadı. Hakkında iki tane kitap yazılacak dolusu yolsuzluk yazılan bir belediye başkanı hakkında hiçbir işlem yapılmadı."

"Yalancı tanıklar, tutuklama tehdidiyle yaptırılan iftiraların hukukta asla yeri yoktur"

"Bakın; basit bir örnek vereceğim. Ailece Ankara'ya çökmüşler. Eşinin vakfına onlarca otopark, gayrimenkul, gelir getirsin diye verilmiş uzun süreliğine. Oğlunun birine televizyon, birisine futbol takımı verilmiş. Bunların da finanse edilmesi için yönetim kurulundaki insanlara ihaleler verilmiş. Geçenlerde Veli Ağbaba Meclis'te açıkladı. Hayatı boyunca beş kuruş para kazanıp vergi vermemiş olan oğlu. Ona Sayın Genel Başkanımız güzel bir lakap taktı. Bu çocuk hayatı boyunca çalışmamış, 600 milyonluk bir villa yapıyor. Villanın arsası, belediyenin parklarındaki birçok işletmeyi verdikleri şahıs, yine inşaat yapan şahıs da belediyeden bol miktarda iş almış, ihale almış şahıs. Bunlar adeta görmezlikten geliniyor ve yüzsüz bir şekilde diyor ki, '400 milyona istediğini veririm.' Yani artık utanma arlanmayı da bir kenara bırakmışlar. Zaten meşhur bir söz var. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan, gelir size akıl vermeye, temizlik taslamaya çalışır. Bu nedenle hukukun, adaletin herkese eşit işlemesini istiyoruz. Yalancı tanıklar, tutuklama tehdidiyle yaptırılan iftiraların hukukta asla yeri yoktur."