CHP kurultay davası: Gözler yarınki duruşmada
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, "Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 20:10, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 20:10
Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yaptırılan Ferdi Tayfur'un kabrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Türk milletinin gönlünde derin izler bırakan, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un yalnızca bir sanatçı değil, milletin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edindiğini vurgulayan Yıldız, Tayfur'un eserlerinin halkın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olduğunu aktardı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam'ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür.

Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken, Allah'ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir."

"Eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur"

Yıldız, Devlet Bahçeli'nin Tayfur'un cenazesine de katıldığını ve sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadığını hatırlattı.

Bu yüksek vefanın, yalnızca bir dostluğun değil, Türk milletinin kültürüne, sanatına ve manevi değerlerine verilen önemin güçlü bir göstergesi olduğunun altını çizen Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımızın öncülüğünde Adana Sarıçam Belediyesi tarafından Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi açılmıştır. Bu müze, sanatçımızın hatırasını yaşatırken, Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacaktır.

Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış, eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur. Onun ardından gösterilen bu yüksek vefa, mezar taşından, cenaze törenine katılıma, müze açılışına kadar bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sahiplenişiyle hayat bulmuştur."

