Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu
Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistanlı Alua Balkibekova'ya 5-0 mağlup olarak dünya ikincisi oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 22:30, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 22:51
İngiltere'nin Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kilo finalinde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile karşılaştı. Rakibine 5-0 mağlup olan Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında da 4 finali olan Buse Naz Çakıroğlu, büyük organizasyonlardaki final sayısını da 10'a yükseltti.