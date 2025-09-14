12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olan Türkiye, ikinci olarak gümüş madalya elde etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 22:57, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 23:00
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geldi.
Arena Riga'da oynanan final maçı, Almanya'nın 88-83'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Almanya Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 şampiyonu oldu