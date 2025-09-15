Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze'yi kana buluyor. Bölge ülkeleri İsrail'in sınır tanımayan saldırılarından endişeli.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, bölge güvenliğini bir kez daha tehdit etti. İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi üyesi ülke liderleri, 'Olağanüstü Zirve'de bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırısının hemen ardından Katar Emiri Al Sani ile görüştü.

"Yanınızdayız" dedi, saldırılara karşı atılacak ortak adımlar değerlendirildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'teki ilk saldırısının ardından üçüncü olağanüstü zirve gerçekleştiriliyor.

Zirve, İsrail'in 9 Eylül'deki saldırısının ardından Katar'ın çağrısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirvede, son durum değerlendirilecek. İsrail'in katliamcı saldırılarına yönelik hangi adımların atılması gerektiği ele alınacak.