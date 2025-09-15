İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı açılıyor

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören demir yolu hatlarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan toplam yatırım miktarının 23,8 milyar lira olduğu Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı bugün hizmete açılacak.

Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin, 11 ilden geçen toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattında hasara neden olduğunu anımsatarak, depremin hemen ardından demir yolu bakım ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını aktardı.

TCDD uzman ekiplerinin, hızlı refleksinin deprem bölgesindeki arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına büyük katkı sağladığına işaret eden Uraloğlu, "Depremin hemen sonrasında bakım ekiplerince ilk kontroller yapılmış, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatlarımızın uygunluk durumları tespit edilmiştir. Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde toplam bin 232 kilometrelik hat, acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açılmıştır. Depremin 11 ilden geçen demir yollarına verdiği hasarın telafisi için 2023 ve 2024'te bölgedeki demir yollarına 18,8 milyar lira yatırım yaptık. 2025 yılındaki 5 milyar liralık yatırımla birlikte, depremde hasar gören demir yolu hatlarımızın altyapı, üstyapı ile sanat yapılarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan yatırım miktarı 23,8 milyar lira oldu" ifadelerini kullandı.

Depremden hasar gören Fevzipaşa-Islahiye, Köprüağzı-Maraş etaplarının altyapı ve üstyapılarının yenilenerek tren trafiğine açıldığını anlatan Uraloğlu, 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağ demir yolu hattında da çalışmaların iki etap halinde devam ettiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hattın yeniden açılması, bölge lojistiği için kritik bir dönüm noktasıdır. Hat kapalıyken, yük taşımacılığının mecburi olarak uzun ve maliyetli olan Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergahına kayması, zaman ve enerji kaybına neden oluyordu. Yenilenen hat sayesinde, taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edilecek. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacaktır."

