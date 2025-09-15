Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj! 'Rusya'dan petrol almayın'

İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj! 'Rusya'dan petrol almayın'

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol almayı durdurma çağrısında bulundu. NATO ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının yetersiz olduğunu savunan Trump, "Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığım kadar sertleşmek zorunda kalacaklar" dedi. ABD'nin Rusya'dan petrol almadığını vurgulayan Trump, Avrupa'nın daha kararlı adımlar atması gerektiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 08:25, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 08:26
Yazdır
Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj! 'Rusya'dan petrol almayın'

ABD Başkanı Donald Trump, New York'tan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, NATO ve Avrupa ülkelerini Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda daha kararlı olmaya davet etti.

Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol almayı durdurma çağrısı yapan Trump, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar" dedi.

"NATO, Avrupa bir araya gelmeli"

"Onlar işlerini yapmıyorlar. NATO bir araya gelmeli. Avrupa bir araya gelmeli" ifadelerini kullanan Trump, Avrupa'nın hala Rusya'dan petrol aldığını hatırlattı.

"Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum" diyen Trump, mevcut yaptırımların yetersiz olduğunu belirterek Avrupa'dan daha sert adımlar atmasını istedi.

"Anlaşma bu değildi"

Trump, ABD'nin Rusya'dan petrol almadığını vurgulayarak, "Biz Rusya'dan petrol almıyoruz. Onlar ise Rusya'dan çok fazla petrol alıyorlar. Anlaşma bu değildi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca Rusya ile Ukrayna'nın halen masaya oturmadığını, bunun olası bir barış anlaşmasını geciktirdiğini ve bundan memnun olmadığını dile getirdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber