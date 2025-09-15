İYİ Parti'de toplu istifa! 6 ilçe başkanı birden açıkladı

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, yazılı açıklama yaparak görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında, hizmet anlayışının menfaatlere dönüştüğünü üzülerek gördüğünü belirten Uçak, "Eğer il başkanlığı makamı inandığımız doğruları söylememize engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız" ifadelerini kullandı.

Uçak ile birlikte görevlerinden ayrılan isimler ise şöyle:

Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun

Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez

Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır

Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan

Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar

Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara

Uçak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hizmetin menfaate, liyakatin ise şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Ben ve dava arkadaşlarım bu yola koltuk için değil, memleket sevdası için çıktık. Makamların gelip geçici, onurun ve duruşun ise kalıcı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Eğer il başkanlığı makamı, inandığımız doğruları söylememize ve Sakarya'nın menfaatlerini savunmamıza engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız. Bu andan itibaren görevimden ve İYİ Parti'den ayrılmış olsam da Sakarya'nın bir evladı olarak çalışmaya devam edeceğim."