Kanseri Yenen Kağan İçin Gökyüzüne Balonlar Bırakıldı

Genç Sağlık Sendikası Kocaeli Şubesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kocaeli'de yaşayan ve 2 yıllık tedavi sürecinin ardından lösemiyi yenen 6 yaşındaki Kağan Akan için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.

15 Eylül 2025
Kağan'a 2023 yılında lösemi tanısı konulmuş, yaklaşık 8 ay süren yoğun kemoterapi sürecinin ardından kontrolleri devam etmişti. Son testler ile birlikte hastalığı tamamen geride bırakan Kağan, ailesiyle birlikte sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Kağan'ın annesi ve aynı zamanda bir sağlık çalışanı olan Çiğdem Akan, yaşadıkları zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Çocuğumuzu kaybetme korkusu yaşadık. Hepimiz için çok zor bir dönemdi. 8 ay boyunca aktif kemoterapi aldı, sonrasında kontrollerimiz sürdü. Bu süreçte gözyaşlarımı hep tuttum, oğlumu mutlu etmeye çalıştım çünkü moral bu hastalıkta çok önemli. Doktor iyileştiğini söylediğinde ise yıllardır tutmaya çalıştığım gözyaşlarım aktı. Bugün çok mutluyuz. Bu balonlar sadece Kağan için değil, hastane odalarından gökyüzüne bakan tüm çocuklar için uçsun."

Etkinlikte gökyüzüne bırakılan balonlar, yalnızca Kağan'ın mücadelesinin değil, aynı zamanda umutlarını yitirmeyen tüm hasta çocukların sembolü oldu.

