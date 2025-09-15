ABD'de 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'de 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerine teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 09:32, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 09:33
Yazdır
ABD'de 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, bu yıl 77. kez sahiplerini buldu.

Ödül töreninde Netflix yapımı "Adolescence" ile Apple TV yapımı "The Studio" dizileri, birçok dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Törende "En İyi Drama Dizisi" ödülüne The Pitt sahip olurken, "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü de The Studio aldı.

The Studio oyuncularından Seth Rogen "En İyi Erkek Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanırken, Hacks dizisi oyuncularından Jean Smart ise "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Toplam 13 ödül kazanan The Studio, tek sezonda en fazla ödül kazanan komedi dizisi olarak kayıtlara geçti.

The Pitt dizisi oyuncularından Noah Wyle "En İyi Erkek Drama Oyuncusu" ödülüne layık görülürken, Katherine LaNasa da "En İyi Yardımcı Erkek Drama Oyuncusu" ödülünü eve götürdü.

"En İyi Kadın Drama Oyuncusu" ödülünü ise Severance dizisindeki rolüyle Britt Lower aldı.

Adolescence mini dizi alanında dikkatleri çekti

"En iyi Mini Dizi" ödülünü alan "Adolescence" dizisinin oyuncularından Stephen Graham, "En İyi Mini Dizi Oyuncusu" ödülünü eve götürdü.

Ayrıca, dizinin oyuncularından Erin Doherty "En İyi Yardımcı Kadın Mini Dizi Oyuncusu" ödülünü kazanırken, Owen Cooper da "En İyi Yardımcı Erkek Mini Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Dizide Philip Barantini, "En İyi Mini Dizi Yönetmeni " ödülünün sahibi olurken, senarist Jack Thorne ve Stephen Graham da "En İyi Mini Dizi Senaryosu" ödülünü aldı.

Bardem, Gazze'deki soykırımı destekleyen bir filmde çalışmayacağını söyledi

Törene katılan birçok ünlü oyuncu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki kefiye veya puşi adıyla bilinen örtüyü takarak katıldı.

Bardem, The Hollywood Reporter dergisine verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, "Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız." dedi.

İsrail'e ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Bardem, "Özgür Filistin" ifadesini kullandı.

"Dünyadaki en önemli şey barışa sahip olmak"

ABD'li komedyen ve oyuncu Megan Stalter da törene üzerinde "Ateşkes" yazan bir çanta ile katıldı.

Bir platformda sesini duyurmanın önemine dikkati çeken Stalter, "Dünyadaki en önemli şey barışa sahip olmak." ifadesini kullandı.

Stalter, dünyada yaşananlar hakkında konuşmanın kıyafet tercihlerinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir şey söylemeden duramam ve bu, büyük bir gece elbisesi giymiş olsam da kot pantolon giymiş olsam da, bu bana görünüşümden daha önemli gibi geliyor. Gerçekten korkunç olan şeyler hakkında konuşmak çok önemli." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber