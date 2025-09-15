TCMB, üniversite öğrencileri makale yarışmasına düzenleyecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin kendi fikirlerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması düzenleyecek.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 09:53, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 09:47
Yarışma kapsamında seçilebilecek makale konuları:
Merkez Bankaları ve Dijital Paralar
Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri
TCMB'nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi
Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 30 Ocak 2026'dır.
Açıklamada, "Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması Başvuru Rehberi'nden erişilebilmektedir." denildi.