Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni durağı olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa'da başlatılan dönüşüm projesiyle tarihi gar, performans sanatlarından arkeolojiye, pek çok alanda Anadolu Yakası'nın önemli kültür sanat merkezi haline gelecek.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Haydarpaşa Garı'nda çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ersoy, projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını vurguladı.

Ersoy, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak. Tarihi yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor.

Tarihi Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul'umuza kazandırılmış olacak. Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesine de yine Haydarpaşa'da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir arkeoparka dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018'de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje, Haydarpaşa'yı kültür ve sanatla yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak."

Tarihi cami ibadete açık kalacak

Haydarpaşa'daki dönüşüm kapsamında Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi de hayata geçirilecek. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler de müzede sergilenecek.

Haydarpaşa ayrıca arkeopark olarak düzenlenerek, tarihseverleri binlerce yıllık kalıntılarla buluşturacak.

Proje kapsamında Haydarpaşa Garı'ndaki cami de korunacak. Yapı, restorasyon sonrası da ibadete açık şekilde hizmet vermeye devam edecek.