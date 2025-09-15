Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 10:47, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 10:48
Yolun Bolu ve Düzce geçişinde, Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Güzergahı kullanan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyrediyor.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri, güzergahta etkili olan sise karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.