İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Bursa'da markette yangın çıkaran çocuk, devlet korumasına alındı

Nilüfer ilçesinde markette yangın çıkaran ve yakalanan çocuğun daha önce de yangın çıkardığı belirlendi. Savcılık, çocuğun yurda teslim edilmesini ve ailesi hakkında işlem yapılmasını istedi.

Haber Giriş : 15 Eylül 2025 12:00, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 12:35
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir markette, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. 10 yaşındaki M.R.K, raftan kopardığı kağıt etiketi çakmakla tutuşturup peçetelerin arasına bıraktı. Bir anda yükselen alevler nedeniyle reyon dumanla kaplandı.

Market çalışanları ve itfaiye ekipleri, yangın büyümeden müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞTI

Güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilen M.R.K, polis tarafından kısa süre içinde yakalandı. Araştırmada, çocuğun bir ay önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde otluk alandaki yangının da faili olduğu ve daha önce Osmangazi Çocuk Büro Amirliği tarafından işlem gördüğü ortaya çıktı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Cumhuriyet savcılığı, yaşı küçük çocuğun yurda teslim edilmesini ve ailesi hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılmasını talimat verdi.

Marketin kundaklanma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

