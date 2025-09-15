Bursa'da markette yangın çıkaran çocuk, devlet korumasına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir markette, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. 10 yaşındaki M.R.K, raftan kopardığı kağıt etiketi çakmakla tutuşturup peçetelerin arasına bıraktı. Bir anda yükselen alevler nedeniyle reyon dumanla kaplandı.

Market çalışanları ve itfaiye ekipleri, yangın büyümeden müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞTI

Güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilen M.R.K, polis tarafından kısa süre içinde yakalandı. Araştırmada, çocuğun bir ay önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde otluk alandaki yangının da faili olduğu ve daha önce Osmangazi Çocuk Büro Amirliği tarafından işlem gördüğü ortaya çıktı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Cumhuriyet savcılığı, yaşı küçük çocuğun yurda teslim edilmesini ve ailesi hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılmasını talimat verdi.

Marketin kundaklanma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.