Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a 'Trabzonspor FETÖ'cü savcılarla top oynamadı'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Doğan, "Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil" ifadeleriyle FETÖ vurgusu yaptı. Ayrıca, "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu tartışmaya kapalıdır" diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Ali Koç'un Açıklamaları ve Tepkiler

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sırasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şike paylaşımına tepki göstererek, "3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz'da FETÖ'yü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir" dedi.

Trabzonspor'dan Resmi Açıklama

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Metin Genç'in sözlerinin arkasında durulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz."

"FETÖ'cü savcılarla top oynamadı."

"FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı."

"FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı."

"2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!"

Kamuoyuna Mesaj

Açıklamada, 3 Temmuz'un ardına saklanarak yapılan siyasetin kamuoyunun takdirine bırakıldığı ve yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Son olarak, "Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır" denilerek açıklama sonlandırıldı.