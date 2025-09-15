Boşanmak isteyen kadını pompalı tüfekle vurup kaçtı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde Y.K. (41) boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı siteye geldi. Burada çıkan tartışmanın ardından Y.K., eşini pompalı tüfekle ayağından vurarak kaçtı.

