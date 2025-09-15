Elon Musk 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, bu alım hisse başına 372,370 dolar ile 396,540 dolar arasında değişen fiyatlardan yapıldı. Bu büyük çaplı hisse alımı, Musk'ın şirkete olan güvenini bir kez daha ortaya koyarken, piyasalar tarafından da yakından takip edildi.