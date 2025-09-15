Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir

İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
Çelikhan'da meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros hattındaki stres alanının değişebileceğini belirtti.

15 Eylül 2025
Adıyaman, Türkiye'nin deprem tehdidi yüksek şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sabah saat 10.39'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 11,12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı.

Adıyaman'da Deprem Tehlikesi ve Fay Hatları

Adıyaman'ı tehdit eden başlıca fay hatları şunlardır:

  • Doğu Anadolu Fayı
  • Ölü Deniz Fayı
  • Bitlis Bindirme Kuşağı

Yer bilimci

Prof. Dr. Naci Görür, daha önce yaptığı açıklamada, "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle

Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Stres Alanında Değişiklik Uyarısı

Bu sabah meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirterek, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanının kısmen değişmiş olabileceğine dikkat çekti. Görür, "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir." dedi.

Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

