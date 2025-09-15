Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Kemal Bey, CHP'ye zarar vermemek için sessiz kaldı

İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Kemal Bey, CHP'ye zarar vermemek için sessiz kaldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Kemal Bey, CHP'ye zarar vermemek için sessiz kaldı. Davayla ilgili hiçbir açıklama yapmayacak. Bizim bu davalarla ilgimiz yok. Sayın Genel Başkan'a yönelik haksız eleştirilerden uzak durulmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 15:06, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 15:07
Yazdır
Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Kemal Bey, CHP'ye zarar vermemek için sessiz kaldı

CHP'nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali için açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı tedbirsiz olarak 24 Ekim Cuma gününe erteledi.

Duruşma öncesinde ve karar sırasında sessizliğini sürdüren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olduğu öğrenildi. Kararın açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik ile birlikte evinden çıkarak çalışma ofisine geçti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu'nun, yeni duruşma öncesinde değerlendirmelerini ofisinde yapacağı belirtildi.

"Hiçbir açıklama yapmayacak"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davanın ertelenmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Kısaca şunu söylemek isterim; sizin gündeminizle Sayın Genel Başkanımızın gündemi aynı değil. Israrlı bir biçimde CHP'ye zarar vermeme iradesiyle sessiz kaldı, açıklama yapmak istemedi. Ancak düşündüğü, yazdığı çok şey vardı, hala da var; gelecekte de olacak.

CHP'ye zarar verme iradesinin olmadığının bilinmesi gerekir. Fakat kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık; ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık. 'Mutlak butlan' davasının açılmasıyla birlikte genel merkeze gideceği, orada yatak aldığı söylendi. Ancak 'mutlak butlan' davası Sayın Genel Başkan tarafından açılmadı, hiçbir ilgisi olmadı. Soruşturmalarla da ilgisi olmadı. Partiye zarar verecek her yaklaşımın dışında kalmaya çalıştı.

Emin olun ki doğru bilgiler tarafımızdan edinilirdi. Uyarıyorum: Yalan bilgilerden, ahlaksız değerlendirmelerden uzak durulması gerekiyor. Bir zamanlar Akit'i, havuz medyasını eleştirdik; aynı yaklaşımın sözde muhalif kesimde de görülmesi üzücü. Genel Başkan, net bir şekilde olağan kurultayla ilgili açılan davaların ve partiye zarar verici yaklaşımların içinde olmayacağını söylemeye çalıştı. Bu yüzden sustu; yoksa söyleyebileceği çok şey vardı.

"Kurultay davası ile ilgimiz yok"

Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Dava süreciyle ilgili bir beklentimiz de yok, bir değerlendirmemiz de yok. Sayın Genel Başkan'ın çıkması olası kararlara ilişkin değerlendirmesi veya beklentisi bulunmuyor. Şimdi siz olmayan bir durumdan hareketle bir şey soruyorsunuz. Yorum yapma şansımız yok. Ne isteniyor Kılıçdaroğlu'ndan? 'Mutlak butlan' ile ilgili değerlendirme yapması olasılığı yok. Bunu dava açanlara soracaksınız.

Genel Başkanımız parti içi tartışmalardan uzak durmaya çalışıyor. Yakın zamanda bir açıklama planı var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Dava ile karşı karşıya kalındığında, 'dava nedir ne değildir' değerlendirmesi yapılabilir. Ama sonuç itibariyle dava nereye gider, bizim meselemiz o değil. Sayın Genel Başkan'a yönelik haksız eleştirilerden uzak durulmasını talep ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber