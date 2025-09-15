İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
TEKNOFEST İstanbul'da Dünya Dron Şampiyonası başlıyor

TEKNOFEST İstanbul kapsamında, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup), 26 ülkeden 32 pilot kendi tasarladıkları dronlarla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kıyasıya yarışacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 15:25, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 15:26
TEKNOFEST İstanbul'da Dünya Dron Şampiyonası başlıyor

STM'den açıklamaya göre, STM, 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini alacak.

World Drone Cup'ın yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi dron yarışçılarını her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'te buluşturacak.

TEKNOFEST'in en büyük uluslararası yarışması olan World Drone Cup'ta pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla mücadele edecek, kendi ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan dron pilotları kozlarını paylaşacak.

Güney Kore'den İspanya'ya, Ukrayna'dan Fransa'ya kadar, 26 farklı ülkeden gelen 32 yarışmacı World Drone Cup'ta ter dökecek. Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek yarışmacı ise Teknofest Drone Şampiyonası'nda belli olacak.

STM, milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini gençlerle buluşturacak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, STM, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST 2025'te milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini de gençlerle buluşturacak.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan MİLGEM'in 5. gemisi TCG İSTANBUL, Türkiye'nin küçük boyutlu milli denizaltı tasarımı STM500, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketleri STM standında yerini alacak.

TEKNOFEST boyunca STM standında gençlere ve çocuklara yönelik birçok etkinlik yer alacak. STM standını ziyaret edenler, FPV dron simülasyon alanında, FPV dron kullanımını deneyimleyecek.

Festivale katılanlar, STM standında yer alacak Dijital Hafıza Oyunu ile savaş gemileri ve İHA'ları bulmaya çalışacak. STM standında minikler hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA'ları kağıda dökerek yeteneklerini sergileyecek ve dijital uzay alanında gerçeğe dönüştürecek. STM standını ziyaret eden öğrenciler ise yetkinlik dijital anketi aracılığıyla, STM'de hangi mühendislik alanında çalışabileceğini deneyimleyecek.

Ziyaretçiler ayrıca STM'nin staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

"Savunmada bağımsızlık vizyonumuzu paylaştığımız TEKNOFEST'e herkesi bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknoloji vizyonunu genç nesillerle buluşturan, Milli Teknoloji Hamlesi'ni büyüten en önemli etkinlik olduğunu belirtti.

Gençlerin bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sağlamanın kendileri için en değerli kazanım olduğunu aktaran Güleryüz, "STM olarak, milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz teknolojilerimizi bu yıl Lefkoşa ve Mavi Vatan etkinliklerinden sonra, İstanbul'da gençlerle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Savunmada bağımsızlık vizyonumuzu paylaştığımız TEKNOFEST'e herkesi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

