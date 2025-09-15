Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı

"sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun ağustos ayı sonuçları paylaşıldı.

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının ağustos sonuçlarına göre, satılık konut talep endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kiralık konut talep endeksi ise mevsimsel dönemsel hareketlerle uyumlu olarak yüzde 0,5 oranında geriledi.

Satılık konutların yıllık reel fiyat değişimi, Türkiye genelinde yüzde 3,8 oranında geriledi. Bu gerileme oranı, İstanbul'da yüzde 2,1, İzmir'de yüzde 2,6 seviyelerinde gerçekleşti. Ankara'da ise yıllık reel fiyat değişimi yüzde 3,3 ile pozitif bölgede kaldı. Satılık konutların cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı, temmuza kıyasla Türkiye genelinde 1,1 puan yükselerek yüzde 27,9 oldu.

Yıllık bazda reel kira değişimi ise Türkiye genelinde yüzde 2,1 düştü. Reel kira değişiminde İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,6 artış yaşanırken, İzmir'de ise yüzde 2,6 gerileme kaydedildi.

Kiralık konut piyasasında ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık cari artış oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 30,3 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2023'den bu yana farklı dönemlerde dalgalanma gösteren Türkiye genelindeki reel konut satış fiyat endeksi, ağustosta temmuza oranla yüzde 0,4 artarak 161,5 seviyesine yükseldi.

Konut talep endeksinde, temmuzdan sonra piyasaya ilgi arttı ve ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 5,6'lık artışla 172,2 seviyesine yükseldi. Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,8 daha yüksek ölçüldü.