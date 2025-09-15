Jandarma personelinin şehit olmasına neden olan sürücü tutuklandı

Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, 13 Eylül'de Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Aslanapa ilçesi Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarptıktan sonra şarampole devrilmişti. Yeşil'in olay yerinde şehit olduğu kazada, otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralanmıştı.

Aslanapa ilçesine bağlı Göynükören Kavşağı yakınında 13 Eylül'de yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e (26) çarparak şehit olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

