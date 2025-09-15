Her yaşa Açıköğretim: 60 yaş üstüne eğitim desteği

Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Her yaşa Açıköğretim: 60 yaş üstüne eğitim desteği

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 Aile Yılı kapsamında 60 yaş ve üzeri bireylere sınavsız kayıt ve yüzde 60 indirim avantajıyla yükseköğretim fırsatı sunacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 17:10, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 17:10
Yazdır
Her yaşa Açıköğretim: 60 yaş üstüne eğitim desteği

Yaşam boyu öğrenme vizyonuyla 50'den fazla ülkede nitelikli yükseköğretim hizmeti sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 Aile Yılı kapsamında 60 yaş ve üzeri bireyler için özel bir eğitim fırsatını hayata geçiriyor.

İkinci Üniversite programları ile her yaşa yükseköğretim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin İkinci Üniversite kapsamında sunduğu 28 önlisans ve 20 lisans programı, zamandan ve mekandan bağımsız olarak her yaştan bireye yükseköğrenim olanağı sağlıyor. 60 yaş ve üstüne sağlanan eğitim desteği, bu yaş grubundaki bireylerin öğrenme yolculuğuna yeni bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyor ve öğrenmeye olan tutkuyu her yaşta canlı tutacak bir eğitim fırsatı sunuyor.

Programlar arasında Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı ilgi alanlarına hitap eden bölümler yer alıyor. Bu programlardan dilediklerine giriş sınavsız kayıt yaptıran 60 yaş üstü bireyler, öğrenim ücretlerinde yüzde 60 indirim avantajından yararlanabilecek.

Rektör Adıgüzel: "Eğitim, aile bağlarının en güçlü harcıdır"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, uygulamanın yalnızca bireysel gelişimi değil, Türkiye'nin aile ve toplum yapısını da güçlendireceğini vurgulayarak: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan etmesiyle birlikte, biz de Anadolu Üniversitesi olarak aile kavramının birleştirici gücüne katkı sunmayı görev bildik. Eğitim, aile bağlarının en güçlü harcıdır. Bu uygulama sayesinde 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız sadece bilgi edinmekle kalmayacak; çocukları ve torunlarıyla aynı üniversite çatısı altında buluşarak kuşaklar arası dayanışmaya ilham verecek. Bu adım, Anadolu Üniversitesi toplumun her kesimine sunduğu katkının ve öncü rolünün en somut göstergesidir. Ülkemizden başlayarak yükseköğretime erişimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu öğrenme idealini geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

28 önlisans ve 20 lisans programı hakkında bilgi almak ve kolayca başvuru yapmak için aoskayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber