Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, merakla beklenen ikinci modeli T10F'i piyasaya sürdü. Sedan gövde yapısına sahip olan T10F, 1.86 milyon TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarla buluştu.

Yeni modele yoğun ilgi



Togg'dan yapılan açıklamaya göre, ön siparişe açılan yeni model, yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Hızlı teslimat için ayrılan ilk T10F stokları aynı gün içinde tükendi.

Markanın sosyal medya hesapları üzerinden "Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz" mesajıyla duyuruldu.