Eskişehir'de ulaşıma zam

Çok sayıda gündem maddesinin değerlendirildiği meclis toplantısında, ulaşımla ilgili zam kararları alındı. Karara göre, otobüs, tramvay ve minibüs ücretleri 25 TL'den 30 TL'ye yükseldi. ESTRAM'ın yeni tarifesi; tam bilet 30 TL, indirimli (Öğrenci) 15 TL, aktarma 2 TL, QR bilet 42 TL, kredi kartı ile biniş 32 TL, sanal kart 30 TL ve öğrenci abonman 350 TL şeklinde oldu. Akaryakıt zamları ile parça ve işçilik giderlerindeki artış sebebiyle okul servisi ücretleri tarifesinde yapılması talep edilen yüzde 41.13'lük artış da mecliste kabul edildi. Okul servisleri için yeni tarife; 0-3 kilometre 2 bin 50 TL, 0-6 kilometre 2 bin 120 TL, 0-10 kilometre 2 bin 260 TL, 0-15 kilometre 2 bin 400 TL, 15 kilometreyi aşan her bir kilometre için 77 TL ve rehber personel ücreti öğrenci başına 565 TL olarak belirlendi.