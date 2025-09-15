Şarkıcı Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Servis Uçuruma Yuvarlandı
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
Bakan Bolat: e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şarkıcı Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İBB'nin düzenlediği etkinlikte örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan şarkıcı Pınar Aydınlar hakkında savcılık, "terör örgütü propagandası" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 18:15, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 18:58
Yazdır
Şarkıcı Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda şarkıcı Pınar Aydınlar'ın sahne alarak örgüt propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Savcılık, Aydınlar'ın 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Şarkıcı Pınar Aydınlar'ın, 12 Aralık 2024'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Tunceli Kültür Buluşmaları' programında sahne alarak sarf ettiği sözler ve Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu posteri açmasına ilişkin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Pınar Aydınlar ve avukatı hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı: 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Aydınlar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimseme ya da yayma amacıyla yapıldığını aktardı. Mütalaada, sanık Aydınlar'ın örgütün yöntemlerini meşru gösterdiği ve övdüğü, propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı da belirtilerek 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Örgüt üyeliğinden beraat talebi

Açıklanan mütalaada ayrıca, yapılan aramalar sonucu ele geçirilen 'HDK Bileşenleri Delege Listesi ve 2.ve 3. Bölge Adayları' isimli Excel dosyası içerisinde Kağıthane'de 'eş başkan' olarak Aydınlar'ın isminin yazılı olduğu, iletişim bilgilerinin bulunduğu ancak sanık Aydınlar'ın savunmasında sanatçı kimliği nedeniyle konsere çağrılmış olabileceğini ve listede isminin kim tarafından ve ne amaçla yazıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği aktarıldı. Her türlü kuşkudan uzak, somut delil elde edilemediğinin belirtildiği mütalaada, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraatına karar verilmesi istendi.
Duruşmada savunma yapan sanık Pınar Aydınlar ile avukatı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek mahkemeden savunma için süre talep ettiler.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydınlar ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber