Yan yatan hafif ticari aracın altında kalan liseli Zeynep, öldü

Kaza, öğle saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Çayı Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. (18) idaresindeki 21 AAH plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün, camdan fırlayarak aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Zeynep'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, sürücü A.Ç. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı