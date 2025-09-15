Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 22 Eylül'de yapılacak ikinci duruşma öncesi Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

78 ölü, 35 yaralı için ceza talebi

Mütalaada, tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için "78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak" suçlarından ceza istendi.

Diğer sanıklar için farklı suçlama

Sanıklardan Emine Murtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.