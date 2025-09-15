Erdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşme



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi marjında temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile zirvenin yapıldığı yerde görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da yer aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşme



Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşme



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü.

Görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşmesinde, Filistin'e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, zirve marjında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yle görüşmesinde terörle mücadelede işbirliğinin süreceğini, birçok alanda ilişkilerin kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşme



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Şara ile görüştü.

Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.



