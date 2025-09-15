Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi

Türkiye'nin risk göstergelerinden biri olan 5 yıllık CDS primi 2020'de 643 baz puanla zirve yaptıktan sonra düşüş eğilimine girmiş, 2024'te ise 250 baz puana kadar gerilemişti.

300 baz puanın üzerine çıkmıştı



Mart ayında belediyelere yönelik operasyonlar ve İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 300 baz puanın üzerine çıkan Türkiye'nin risk primi, eylül ayının başında yine iç siyasi gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle 273 baz puanda seyrediyordu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi geriledi

Ancak Bloomberg'in verilerine göre son günlerde Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 253,4 puana kadar geriledi. Böylece Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi mart ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.