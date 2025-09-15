Bursa'da feci kaza: Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya yaşamını yitirirken, eşi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 20:22, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 20:24
O.Y. idaresindeki araç ile 1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Kaya'nın içinde bulunduğu araç Kozdere yolunda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.