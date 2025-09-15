Bursa'da feci kaza: Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

O.Y. idaresindeki araç ile 1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Kaya'nın içinde bulunduğu araç Kozdere yolunda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.