İki havayolu şirketi uçuşlarında ücretsiz su ikramını başlattı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla, AJet ve Pegasus'un iç hat seferlerinde yolculara bardakla ücretsiz su ikramı bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Kapalı şişe su almak isteyen yolcular için ise satış devam edecek.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 20:58, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 20:58
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından alınan karar doğrultusunda, AJet ve Pegasus Havayolları'nın iç hat uçuşlarında yolculara ücretsiz su ikramı bugün itibarıyla başladı.
Yeni düzenleme kapsamında uçaklara yolcu başına 1,5 litrelik su şişeleri yüklenecek ve ikram bardakla yapılacak. Kapalı şişe su almak isteyen yolcular ise mevcut satış seçeneğini kullanabilecek.
Bakan Uraloğlu: "Sağlık risklerini azaltmayı hedefliyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uygulamanın önemine dikkat çekerek şunları söylemişti:
Tüm iç hat seferlerinde geçerli
Ücretsiz su ikramı uygulaması, AJet ve Pegasus'un tüm iç hat seferlerinde geçerli olacak. Bakanlık, düzenlemenin ilerleyen dönemde diğer hava yolu şirketlerinde de yaygınlaşabileceğine dikkat çekti.