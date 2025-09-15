İzmir merkezli 26 ilde dolandırıcılık operasyonu: 53 tutuklama
Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 67 kişiyi 20 milyon liranın üzerinde dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 53'ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl yurt genelinde 67 kişiyi arayarak banka görevlisi gibi davranıp 20 milyon liranın üzerinde dolandırdığı tespit edilen suç örgütünü takibe aldı.
9 Eylül'de İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün liderliğini yaptığı belirlenen V.U. ile birlikte toplam 84 şüpheli gözaltına alındı.
Silah ve dijital materyaller ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.
53 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 71 kişiden 53'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.