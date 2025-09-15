72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs 2025'te yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğinin ardından motokurye faaliyetleri ve düzenleme sonrasında başlayan yeni döneme ilişkin bilgi verdi.

Motokurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu bildiren Uraloğlu, düzenlemeyle vatandaşların aldığı hizmetin güvenilirliğinin ve kuryelerin çalışma şartlarının, kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya kavuştuğuna işaret etti. Yönetmelikle getirilen usul ve esasların, vatandaşın aldığı hizmeti doğrudan etkilediğine dikkati çeken Uraloğlu, artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderinin kabul edilmediğini, taşıma süresi taahhüdünde bulunulmasının ise yasaklandığını, alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Uraloğlu, İşletmelerin çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olduğunun altını çizerek, kuryelerin reflektif yelek giydiğini aktardı.

e-Devlet'ten indirimli belge alma imkanı

Uraloğlu, mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e- Devlet portalı üzerinden de yapılabilmesine olanak sağladıklarını ve yetki belgelerinin yüzde 99,9'unun portal üzerinden düzenlendiğini belirterek, "e-Devlet üzerinden başvuranlara, yüzde 5 ek indirim imkanı sunuluyor. En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryeler için de belge ücretinde yüzde 85 indirim imkanı sağladık. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından ilk 6 ay içinde yetki belgesi alınması halinde yüzde 85'lik indirimin yüzde 95 olarak uygulanmasına yönelik düzenleme yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni düzenlemenin üzerinden geçen süreçte ortaya çıkan tabloya ilişkin rakamları paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 74 bin 294 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 84 bin 527 taşıt kaydettik.Bu belgelerin 72 bin 603'ü tüzel kişiliklere, 1691'i ise gerçek kişilere aittir. Düzenlenen belgelerin 72 bin 378'i motokuryelere verildi."

En genç filo Akdeniz Bölgesi'nde

Uraloğlu, kayıtlı taşıtların ve yetki belgelerinin bölgesel dağılımına ilişkin de bilgi verdi. Bugün itibarıyla 74 bin 914 motosiklet, 5 bin 703 kamyonet, 3 bin 733 motorlu bisiklet ve 177 otomobilin, kurye işletmeciliğinde kullanılmak üzere sistemde yer aldığını belirten Uraloğlu, taşıtların yüzde 64,3'ünün 3 yaşından küçük olduğunu aktardı.

Akdeniz Bölgesi'nin, 2,3 yaş ortalamasıyla en genç filoya sahip olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise ortalama 2,8'dir. Ayrıca, en fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi. Bölgede 40 bin 615 belge verilmiş, 46 bin 131 taşıt kaydedilmiştir. İstanbul tek başına 31 bin 970 yetki belgesi ve 36 bin 476 taşıtla ilk sırada yer almaktadır. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belgeyle Tunceli'dir. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise toplam 1073 belge ve 1228 taşıt bulunuyor." ifadelerini kullandı.