Otopark kulübesinde 15 yaşındaki kıza cinsel istismara 12 yıl hapis

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Anneler Parkı'ndaki otoparkta meydana gelen olayda, iddiaya göre akşam saatlerinde parkta oturan 15 yaşındaki B.E.C., cep telefonunun şarjı bitince otopark görevlisi Y.S.'den (26) şarj cihazı istedi. Telefonu şarja takan Y.S., çocuğu kulübeye davet ederek kapıyı kilitledi ve camları poşetle kapattı. Yaklaşık 5 saat boyunca kulübede alıkonulan B.E.C., arkadaşlarına cep telefonundan mesaj atarak yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çocuğu kurtardı.

Gözaltına alınan Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, 'cinsel istismar' suçundan 5 yıl 3 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.