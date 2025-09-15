Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı

BMD'nin ağustos ayı anket sonuçlarına göre, hazır giyim ve ayakkabıda temmuzda 110,2 milyar lira olan kartlı harcama tutarı ağustosta 131,1 milyar liraya yükseldi. İşlem adedi de 64,5 milyondan 75,1 milyona çıktı.

"Satışlar indirimlerle döndü"

BMD Başkanı Öncel, markalı perakendede karlılığın geri planda kaldığını vurgulayarak, "Markalarımız nakit akışını sürdürebilmek için yüksek faizli kredi yerine indirim kampanyalarıyla satışlarını artırmaya çalışıyor. Ağustosta üç markadan ikisi satış ve ciro artışı kaydetti. Ancak artış tamamen indirimlerden kaynaklanıyor" dedi.

Yabancıya satış yarı yarıya düştü

Öncel, Türkiye'de fiyatların Avrupa'dan bile pahalı olduğuna dikkat çekerek, yabancılara yapılan satışların son 2 yılda yarı yarıya azaldığını ifade etti. Yüksek kira, hammadde ve işçilik maliyetlerinin sektörde kırılganlığı artırdığına işaret eden Öncel, "Markalı perakendenin yeniden sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için Borçlar Kanunu'ndaki 'sebepsiz fesih' hakkı ile ithalatta uygulanan ilave gümrük vergilerinin kaldırılması gerekiyor" çağrısında bulundu.