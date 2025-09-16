SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Çalışma Yoksa Yarım Zamanlı Çalışmadan Hak Eden Herkes Yararlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, memurların doğuma bağlı yarım zamanlı çalışma taleplerine ilişkin önemli bir görüş yazısı yayımladı. Bakanlık, Cumhurbaşkanlığından onay alınması gereken kurumların bu yönde herhangi bir çalışma yapmaması durumunda, şube müdürü ve dengi unvanlı kadrolar hariç tüm memurların yarım zamanlı çalışma hakkından yararlandırılması gerektiğini bildirdi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 10:15, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 23:27
Memurlar.net'in daha önce gündeme getirdiği gibi, birçok kamu kurumunun bu konuda henüz Cumhurbaşkanlığına onay için herhangi bir çalışma göndermediği biliniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının son görüş yazısı, bu belirsizliği ortadan kaldıran net bir açıklama oldu.

Yarım Zamanlı Çalışmanın Yasal Dayanağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 43. maddesi, doğum yapan veya evlat edinen memurların belirli şartlarla yarım zamanlı çalışabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik" ile usul ve esaslar ayrıntılı biçimde düzenlendi. Yönetmeliğe göre;

  • Şube müdürü ve dengi ile üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunan memurlar,
  • Yurtdışı teşkilatında görev yapan memurlar,

yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamıyor.

Bunun dışındaki memurların yarım zamanlı çalışabilmesi için kurumlarının hazırlayacağı liste Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmak zorunda. Ancak bu çalışma yapılmadığı sürece, şube müdürü ve üstü hariç tüm kadrolar yarım zamanlı çalışmadan yararlanabilecek.

Bakanlığın Yarım Zamanlı Çalışmaya Dair Önemli Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından belediyelere gönderilen 11 Ağustos 2025 tarihli görüş yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Bu çalışma yapılmadığı sürece şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici unvanlı kadrolarda görev yapan memurlar dışındaki diğer memurların yarım zamanlı çalışma hakkından faydalandırılması mümkündür. Bu takdirde Bakanlığımız üzerinden Cumhurbaşkanlığından onay alınmasına gerek bulunmamaktadır."

Bakanlığın yazısı bağlamında bazı örnekler

Milli Eğitim Bakanlığı: Öğretmenler ve diğer memurlar için Cumhurbaşkanlığı onayı alınmadığından, şube müdürü ve dengi unvanlar hariç tüm personelin yarım zamanlı çalışma talebi karşılanmalıdır.
Üniversiteler (ör. Hacettepe Üniversitesi): Benzer şekilde, yönetici unvanlar dışında kalan akademik ve idari personel yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilir.

Bu durum, henüz onay süreci tamamlanmayan tüm kamu kurumları için geçerli.

