Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 00:03, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 00:06
YÖNETMELİK
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 15/3/2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1'inde yer alan cetvelin (A) MERKEZ TEŞKİLATI başlıklı tablosuna sekizinci bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve diğer bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir.