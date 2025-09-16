27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
İçişleri Bakanlığı kararıyla 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca 27 mülki idare amiri, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği'ne terfi ettirildi.
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 00:07, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 00:11
KARAR
İçişleri Bakanlığından:
Sayı : 95199478-903.02.01/
Konu : Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği
Aşağıda sicil numarası, adı soyadı, görev yeri ve unvanı yazılı olan (27) mülki idare amirinin; 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve Ek 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmelerine,