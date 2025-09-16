27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi

KARAR

İçişleri Bakanlığından:

Sayı : 95199478-903.02.01/

Konu : Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği

Aşağıda sicil numarası, adı soyadı, görev yeri ve unvanı yazılı olan (27) mülki idare amirinin; 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve Ek 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmelerine,