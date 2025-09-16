HSK'dan Ağustos 2025 Yükselme Listesi Yayınlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2802 sayılı Kanun kapsamında yükselme süresini tamamlayan adli ve idari yargı mensuplarının isim listelerini yayımladı. Listede yer almayanlar 30 gün içinde başvuru yapabilecek.
16 Eylül 2025
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 2 Vinci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün İçinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.