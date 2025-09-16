Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu midibüsü yolun kenarına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 07:22, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 07:38
Dün akşam saatlerinde, İscehisar-Afyonkarahisar güzergahında yolcu taşımacılığı yapan İscehisar Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.
Kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve İscehisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.