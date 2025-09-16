Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101110 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D, girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel K'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Çığlıkları duyarak eve giden komşularınca Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

