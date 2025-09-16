Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor

Tarım ve Orman Ba-kanlığı'nın 2025- 2027 döneminde bit-kisel üretimden organik ta-rıma, üretim teşviklerinden genç ve kadın çiftçilere kadar, sağladığı destekler önceki gün Resmi Gazete'de yayım-landı. Bu yıl tarımda zirai don, kuraklık ve diğer afetler hem üretimi hem de çiftçiyi olduk-ça zorladı. Tüm bunların üze-rine üretici enflasyonu yıllık yüzde 40'ın üzerinde. Dün TÜİK tarafından açıklanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), Ağus-tos'ta aylık bazda yüzde 3,45 gerilerken, yıllık bazda yüzde 41,55 arttı. Bitkisel üretim-de yapılan değişiklik ile 2026 üretim yılı için destek katsa-yı değerinin yüzde 27 artış ile 244 liradan, 310 liraya çı-karılması çiftçileri memnun etmedi. Destekleri değerlen-diren çiftçi temsilcileri, ya-pılan artışın en az enflasyon kadar olmasını talep ettikle-rini, hatta üretim maliyetle-rinin yüksek olması sebebiyle yüzde 50'lik artışın daha doğ-ru olacağını aktardılar.

"Destek enflasyonun altında olursa çiftçi eziliyor"

Bitkisel üretimde ürü-ne göre destek kat sayısında yüzde 27'lik artışın, enflas-yon oranının altında kaldı-ğını kaydeden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, artışın en az yüzde 50 olması gerektiği vurguladı. "Açıklanan artış oranı yüzde 27 komik rakam" diyen Do-ğan, "Her şeyin fiyatı bir an-da iki katına çıkıyor. Destek miktarının en az tarım enf-lasyonu ve girdi maliyetleri kadar artırılmasını talep edi-yoruz. Temel destek daha ge-çen yıldan bu yıla bir düze-ne girdi. Eskiden bir miktar açıklanırdı ve 10 yıl o miktar-dan verilirdi. Bu yeni destek modeli çok iyi ama artış ora-nı az. Eskiden destekler sabit kalıyordu. Söz konusu oranın enflasyon kadar artmasını bekliyoruz. Enflasyon ne ka-dar artmış ise o kadar artsın. Biz fazla da istemiyoruz ama enflasyon oranının altında olursa çiftçi eziliyor" dedi.

Desteklerin yeterli olma-dığını ifade eden Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinas-yon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, "Geçen yıl açık-lanan destekler azaldı, des-tekler yükselmedi. Daha ön-ce destek prim olarak verili-yordu. Şimdi dönüm başına çevrildi. Bu da desteklerin azalmasına neden oldu. Açık-lanan destek oranı düşük. Maliyetleri göz önünde bu-lundurduğumuzda bizim ta-lebimiz daha yüksekti. Des-tekte yapılan yüzde 27'lik ar-tışı yeterli bulmuyoruz. Bu destek artışı en az enflasyon kadar artmalı ve mümkün ise enflasyonun üstünde de ar-tış yapılmalı. Bugün enerji ve girdi maliyetleri açıklanan destek oranından çok yüksek seviyede bulunuyor" açıkla-masında bulundu.

"Üreticiye enflasyondan 14 puan aşağı destek veriliyor"

Açıklanan hayvancılık des-teklerine bakınca bazıların-da yüzde 100'ün üzerinde ar-tış yapıldığını belirten Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Ke-nar, bitkisel desteklerde ise yüzde 27 artış yapıldığını ve üretici enflasyonunun çok al-tında kaldığını söyledi. Ağus-tos ayı üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 41.55 ola-rak açıklandığına dikkat çe-ken Kenar, "Bize göre bu oran yüzde 50'nin üzerinde. Çift-çiye desteğin, enflasyonun çok altında kaldığını görü-yoruz. Sonuçta açıklanan ar-tış oranıyla, çiftçiye enflas-yondan yaklaşık 14 puan aşa-ğı verilmiş oluyor. Bugünkü enflasyon oranına göre dü-zenlenmiş olsaydı en az yüz-de 45-50 artış olması gerekir-di. Hayvancılık desteklerin-de ise nispeten biraz daha iyi artış görülüyor" dedi.

Destek miktarındaki artı-şın düşük olduğunu belirten Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı Hüseyin Doğançu-kuru, destek artışının enflas-yon üzerinde olması gerek-tiğini vurguladı. Hazine'nin ekonomiye yönelik aldığı ka-rarların ortada olduğunu ifa-de eden Doğançukuru, "Çift-çinin üretimle ilgili problem-leri ve başka sıkıntılar var. Açıklanan desteklerin heye-canı yok. Çiftçinin üretimin-de kayda değer bir değişikliğe sebebiyet vermeyeceği için pek dikkate alınmıyor" ifade-lerini kullandı.

"Kuraklıktan etkilenen üreticilere de destek bekliyoruz"

Destek artışı girdiler oranında olsaydı olumlu karşılanacağını belirten Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, açıklanan oranın çok memnuniyet verici bir miktar olmadığını kaydetti. Bu yıl çiftçinin çok sıkıntı yaşadığına değinen İpar, "Çiftçi bir taraftan zirai don, bir taraftan kuraklık, bir taraftan da girdi maliyetleri ile mücadele ediyor. Temel girdiler almış başını gidiyor, destek miktarları ise gıdım gıdım artıyor. Desteğin daha yüksek olması ve banka borçları ertelenmeli. Yine aynı şekilde kuraklıktan etkilenen üreticilere de destek bekliyoruz. Bölgemizde %80 civarında bir kuraklık yaşandı" dedi.

"Sektöre katma değer sağlayacak"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık destekleri kapsamında kuzu/oğlak desteklerinin yüzde 50 oranında artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Destek artışları, sektörün sürdürülebilirliği açısından katma değer sağlayacak" dedi. Sektörün, bu artışı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Çelik, "Temel ve ilave desteklerin yüzde 50, çoban desteğinin ise yüzde 125 oranında artırılması, hayvancılık sektörü açısından oldukça değerli" ifadelerini kullandı