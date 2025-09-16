İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Meteoroloji'nin son raporuna göre birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren 20 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 16 Eylül Salı günü ülke genelinde hava durumu değişiklikler gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güneşli hava etkili olurken, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta ortasından itibaren Balkanlar'dan gelecek serin hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların 20°C'lere kadar düşeceği öngörülüyor. Eylül ayıyla birlikte serin hava dalgaları etkisini göstermeye başladı. Yetkililer, ani yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
İstanbul'da Hava Durumu
İstanbul'da 16 Eylül Salı günü hava parçalı ve az bulutlu olacak. AKOM'un değerlendirmelerine göre, hafta ortasında Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte Çarşamba akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağışların başlaması bekleniyor. Şu anda 26-29°C aralığında seyreden sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren 20-23°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
İl İl 16 Eylül Hava Durumu Tahminleri
Marmara Bölgesi
- Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- Edirne: 32°C, parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 26°C, parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
- Afyonkarahisar: 28°C, parçalı ve az bulutlu
- Denizli: 34°C, parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 32°C, parçalı ve az bulutlu
- Muğla: 35°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
- Antalya: 30°C, az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Burdur: 33°C, parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 29°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Eskişehir: 26°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Konya: 30°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Nevşehir: 28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: 25°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Düzce: 27°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Zonguldak: 24°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Amasya: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Rize: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
- Samsun: 27°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
- Trabzon: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: 25°C, az bulutlu ve açık
- Kars: 24°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Malatya: 33°C, az bulutlu ve açık
- Van: 26°C, az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 36°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 32°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 34°C, az bulutlu ve açık
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD tarafından yapılan uyarılarda ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle sağanak yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınması öneriliyor.