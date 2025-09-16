FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk kuvvetlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları belirlenen, haklarında beyan bulunan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları tespit edilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda, 8'i aktif görevde, 6'sı ihraç edilmiş personel, 1'i sivil olmak üzere toplam 15 şüpheli için Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmelerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.